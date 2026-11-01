Петербург ждет теплое начало ноября

По прогнозу синоптика Михаила Леуса, в воскресенье Петербург продолжит находиться под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Воздух прогреется до +8…+10 градусов, ветер будет юго-западным со скоростью 2–7 м/с.

В понедельник, 2 ноября, существенных осадков также не ожидается. Ночью температура составит +2…+4 градуса, днем – +7…+9 градусов.

Тем временем завершившийся октябрь вошел в тройку самых теплых за историю метеонаблюдений в Петербурге. По словам синоптика Александра Колесова, средняя температура месяца составила +9 градусов – всего на 0,2 градуса ниже рекорда 1909 года.

Особенно теплой оказалась последняя декада октября. Ее средняя температура превысила предыдущий рекорд 1937 года на 0,7 градуса. Кроме того, с 25 по 27 октября в городе фиксировали рекордно теплые ночи, а 26 октября воздух прогрелся до +13,1 градуса.

Как отметил Колесов, за весь октябрь температура в Петербурге ни разу не опустилась ниже нуля, а снег так и не выпал. При этом продолжительность солнечного сияния составила 100,3 часа – это самый высокий показатель за последние 20 лет. Осадков выпало 75% от месячной нормы.