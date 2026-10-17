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Дождь ненадолго прервет теплые выходные в Петербурге

Выходные будут преимущественно сухими, но в воскресенье город заденет атмосферный фронт, а температура незначительно понизится, рассказали синоптики.

andrew ustinoff / Shutterstock.com

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в субботу существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь может пройти лишь поздним вечером. В воскресенье ночью и утром прогнозируются кратковременные дожди.

Замначальника петербургского Гидрометцентра Александр Колесов также ожидает небольшой дождь в ночь на воскресенье. По его словам, утром осадки уже прекратятся, поэтому многие могут их даже не заметить. Днем погода восстановится благодаря новому антициклону.

По словам Леуса, в субботу воздух в городе прогреется до +11…+13 градусов, а в воскресенье днем до +8…+10. Ночью температура опустится до +4…+6.

Колесов также ожидает, что в последующие ночи, 19 и 20 октября, в Петербурге может быть +1…+3°, а в окрестностях — местами слабый минус. При этом синоптик отмечает, что похолодание будет временным и затем снова потеплеет.

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