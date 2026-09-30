Суд подтвердил право КГИОП защищать здание, которое не признано отдельным памятником

Собственник здания оспорил решение КГИОП, посчитав, что требования охранного обязательства не должны распространяться на подстанцию. Первая инстанция встала на его сторону, после чего комитет обжаловал решение.

Апелляционный суд подтвердил позицию КГИОП: при определении того, какие элементы необходимо сохранять, учитываются утвержденные предмет охраны и границы территории памятника. В комитете назвали решение важным для практики рассмотрения споров об охранных обязательствах.

Губернские дома начали строить в Петербурге по указу Петра I в 1714 году. В них жили офицеры, купцы и мастеровые, а также размещались школа и аптека. До наших дней на Петровской улице в Кронштадте сохранилось десять таких домов.

Превью: Daniel Tadevosyan / Shutterstock