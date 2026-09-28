Бабье лето пришло в Петербург? Когда пройдут следующие дожди, рассказал синоптик

В понедельник, 28 сентября, солнце «подсушит» облака, а воздух прогреется до +16…+17 градусов. Во вторник в Петербурге и Ленобласти будет облачно, вечером возможна морось.

В среду потепление продолжится, температура составит до +15…+18 градусов. При этом ночи станут прохладнее. В Петербурге столбики термометров будут показывать +7…+9 градусов, а в Ленобласти температура местами опустится до +2…+7.

Следующий атмосферный фронт, по предварительному прогнозу, подойдет к Петербургу в воскресенье. Вместе с ним в город могут прийти дожди.