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Облачная суббота с дождями: температура в Петербурге опустится до +16 градусов

Однако большую часть дня осадков не ожидается.

Фото: bellena // Shutterstock

В субботу, 26 сентября, на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет влияние юго-западная периферия циклона.

Воздух в городе прогреется до +14…+16 градусов тепла, в Ленобласти — до +12…+17 градусов. Скорость южного ветра достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Ближе к вечеру, начиная с западных районов, пройдут небольшие дожди.

В воскресенье пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +11…+13 градусов тепла, а днем поднимется до +14…+16 градусов, рассказал ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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