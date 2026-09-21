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Ждем бабье лето? Есть ли шансы на тепло в Петербурге, рассказал синоптик

Во вторник в городе будет сухо, затем снова придут дожди, а после — возможно и потепление. Таким прогнозом на предстоящую неделю поделился синоптик Александр Колесов.

В понедельник, 21 сентября, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, а на востоке Ленобласти могут выпасть даже ливни. Температура воздуха при этом достигнет +14…+16 градусов.

Следующие дожди в город придут в среду. В четверг они продолжатся, а воздух в этот день прогреется до +15…+18 градусов. Затем осадки прекратятся, а температура воздуха практически не изменится.

«С нетерпением ждем этот период, внимательно наблюдая за атмосферными процессами, как же там что будет меняться. Ведь мы же все еще надеемся на бабье лето», — отметил Колесов.

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