Дождливое и ветреное воскресенье: температура в Петербурге опустится до +15 градусов

В воскресенье, 20 сентября, Петербург закроет плотными кучево-дождевыми облаками холодный атмосферный фронт.

Воздух в городе прогреется до +15…+17 градусов тепла, в Ленобласти — до +13…+18 градусов. Скорость порывистого юго-западного ветра достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Во второй половине дня фронт покинет город: дожди примут кратковременный характер, появится солнце.

В понедельник дожди продолжатся. Ночью температура воздуха составит +10…+12 градусов тепла, а днем поднимется до +14…+16 градусов, рассказал ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.