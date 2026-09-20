Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Дождливое и ветреное воскресенье: температура в Петербурге опустится до +15 градусов

Однако во второй половине дня в разрывах облаков появится солнце.

Фото: Evgeniy Akimenko // Shutterstock

В воскресенье, 20 сентября, Петербург закроет плотными кучево-дождевыми облаками холодный атмосферный фронт.

Воздух в городе прогреется до +15…+17 градусов тепла, в Ленобласти — до +13…+18 градусов. Скорость порывистого юго-западного ветра достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Во второй половине дня фронт покинет город: дожди примут кратковременный характер, появится солнце.

В понедельник дожди продолжатся. Ночью температура воздуха составит +10…+12 градусов тепла, а днем поднимется до +14…+16 градусов, рассказал ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: