В Петербурге открыли участок первого межрегионального экологического маршрута «Озерная тропа»

Рассказываем, где проходит восьмая экотропа города, и что там можно увидеть!
В субботу, 19 сентября, в Курортном районе открыли 14-километровый участок восьмой экотропы «Озерная». Общая протяженность маршрута составляет около 45,5 километра, рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.
Экотропа проходит через «Комаровский берег», заказники «Озеро Щучье» и «Болото Ламмин-Суо» и охватывает несколько озер: Щучье, Дружинное, Большое и Малое Симагинские, Длинное и Черное. Это делает ее первым межрегиональным экологическим маршрутом города.
В пресс-службе отметили, что важной точкой маршрута стал эколого-просветительский визит-центр на территории «Озера Щучьего». Здесь можно узнать, например, как ледники повлияли на биологическое разнообразие региона. Лекции и экскурсии рассчитаны и на детей, и на взрослых.
Согласно описанию сайта экотропы, рядом с маршрутом, в поселке Ильичево Выборгского района, находится историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала». Его экспозиция рассказывает о жизни коренного населения Карельского перешейка с древнейших времен и о значимых исторических событиях этих мест.
Экотропа подходит для комфортного посещения круглый год.
Как добраться: от Финляндского вокзала или платформы Удельная можно доехать на электричке до станции Комарово, а оттуда дойти до начала тропы пешком или доехать на велосипеде.
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