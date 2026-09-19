В Петербурге открыли участок первого межрегионального экологического маршрута «Озерная тропа»

В субботу, 19 сентября, в Курортном районе открыли 14-километровый участок восьмой экотропы «Озерная». Общая протяженность маршрута составляет около 45,5 километра, рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Экотропа проходит через «Комаровский берег», заказники «Озеро Щучье» и «Болото Ламмин-Суо» и охватывает несколько озер: Щучье, Дружинное, Большое и Малое Симагинские, Длинное и Черное. Это делает ее первым межрегиональным экологическим маршрутом города.

В пресс-службе отметили, что важной точкой маршрута стал эколого-просветительский визит-центр на территории «Озера Щучьего». Здесь можно узнать, например, как ледники повлияли на биологическое разнообразие региона. Лекции и экскурсии рассчитаны и на детей, и на взрослых.