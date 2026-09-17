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Архитектура Ленинграда в объективе: неизвестные кадры советской эпохи покажут в Петербурге

В архитектурной фотогалерее «Точка» публике впервые представят фотографии сотрудников фотолаборатории Академии художеств СССР, созданные в эпоху «сталинской неоклассики»: парадные ансамбли, жилые дома и архитектурные доминанты.

shushonok / Shutterstock.com

Экспозиция «Ленинград неоклассический» откроется 19 сентября в 16:00 и продлится до 30 октября. Снимки рассказывают не только о зданиях. На них можно увидеть утраченные скульптуры и детали фасадов, изменившиеся городские пространства, трамваи, автомобили и самих ленинградцев.

Среди редких кадров — завершение строительства знаменитого «Дома с башней» у Московского парка Победы, а также перекресток Каменноостровского и Кронверкского проспектов еще без памятника Максиму Горькому.

Вход свободный, по регистрации.

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