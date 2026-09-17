Архитектура Ленинграда в объективе: неизвестные кадры советской эпохи покажут в Петербурге

Экспозиция «Ленинград неоклассический» откроется 19 сентября в 16:00 и продлится до 30 октября. Снимки рассказывают не только о зданиях. На них можно увидеть утраченные скульптуры и детали фасадов, изменившиеся городские пространства, трамваи, автомобили и самих ленинградцев.

Среди редких кадров — завершение строительства знаменитого «Дома с башней» у Московского парка Победы, а также перекресток Каменноостровского и Кронверкского проспектов еще без памятника Максиму Горькому.

Вход свободный, по регистрации.