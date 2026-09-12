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В Петербурге прошел крестный ход с мощами Дмитрия Донского

Молитвенное шествие завершилось на площади Александра Невского.

Фото: телеграм-канал представителя МВД России Ирины Волк

В Петербурге состоялся крестный ход с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Шествие началось у Казанского кафедрального собора.

Во главе следовал ковчег с мощами Дмитрия Донского вместе с Казанской иконой Божией Матери. Путь до площади Александра Невского занял около часа.

На площади к торжеству присоединились участники малого крестного хода с мощами Александра Невского, который проследовал из Александро-Невской лавры. Там же завершился водный крестный ход из крепости Орешек — места, где мощи Александра Невского пребывали с 1723 по 1724 год.

Кульминацией стал праздничный молебен перед ковчегами с мощами святых князей и Казанской иконой Божией Матери, сообщили в «РИА Новости».

UPD (15:32): Вечером праздничную программу продолжит шоу «Поющие мосты». В программу войдут произведения Рейнгольда Глиэра, Сергея Екимова и Сергея Прокофьева, сообщили в администрации Петербурга.

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