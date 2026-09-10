Кутюр — наше все! Модный отдел Собака.ru с восторгом фиксирует новую волну русского кутюра и констатирует — в мире не осталось поп-звезды (от Бейонсе до Cardi B!), которая не позировала бы в луках от российских дизайнеров (по при меру Zivert и Клавы Коки!).

Знакомьтесь, сверхновая звезда российского кино — актер Александар Радойичич! Сыграл главную роль — дона Руматы Эсторского — в фантастическом сериале «Трудно быть богом» (по мотивам культовой повести ленинградских фантастов Бориса и Аркадия Стругацких!) и рассказал об этом коллеге, звезде блокбастера «Холоп» и своему старому другу (знакомы со времен Белградского университета!) Милошу Биковичу.

Алена Долецкая и Илья Мигмун! Императрица глянца Алена Долецкая и принц нового русского кутюра Илья Мигмун провели исследование русского кутюрного кода и совершили эпическое путешествие в мир богов и героев высокой моды (Валентино! Лагерфельд! Маккуин!).