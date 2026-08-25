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В Апраксином дворе установили более полусотни камер, чтобы «вернуть доверие петербуржцев»

Более 50 камер, которые подключены к системе «Безопасный город» и круглосуточно транслируют видео в Городской мониторинговый центр, установили на фасадах исторического комплекса. Это поможет «вернуть доверие петербуржцев к знаковому месту», говорят в Комитете имущественных отношений.

Комитет имущественных отношений

Система, установленная в Апраксином дворе, может распознавать лица и автомобильные номера, а также мгновенно передавать зафиксированные нарушения закона полицейским, утверждают городские власти. Они отмечают, что новые камеры позволяют «эффективно пресекать инциденты здесь и сейчас».

В мае 2023 года в Апраксином дворе избитой и без сознания нашли актрису сериала «Тайны следствия» Марину Гридасову, писал «78.ru». Подруги артистки, которая на тот момент жила напротив Сенного рынка, предположили, что ее «могли затащить на Апрашку и там избить».

«Безопасный город» — это единая система, которая собирает данные о происшествиях и помогает городским службам следить за безопасностью в Петербурге. Она объединяет информацию от службы 112, камер видеонаблюдения, систем мониторинга транспорта, социальных объектов и жилых кварталов.

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