В парке Монрепо пройдет камерный цветочный обмен 18 августа

Во вторник, 18 августа, в парке Монрепо состоится камерный цветочный обмен. Чтобы стать участником, нужно принести с собой комнатные растения: черенки, укорененные отростки или взрослые цветы. Их можно будет оставить под присмотром сотрудника парка и выбрать себе новые.

Для подготовки к обмену следует подписать название каждого растения и прикрепить этикетку к горшку. По желанию можно добавить небольшие советы по уходу. Если хочется договориться об обмене заранее, можно написать в соцсети музея-заповедника и загрузить фотографии.

Обмен состоится напротив Оранжереи в парке Монрепо с 11:00 до 18:00. Вход для участников бесплатный — пропуском служит горшок с растением.

В этот день также можно будет получить саженец из фермерского питомника и проконсультироваться по уходу за растениями с кандидатом биологических наук Екатериной Жуковой, рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Парк Монрепо».