Петербуржцы смогут частично увидеть солнечное затмение 12 августа

Уже в среду, 12 августа, жители Петербурга смогут увидеть частичное солнечное затмение. Наблюдать явление можно будет не только в Петербурге, но и в Мурманске, Петрозаводске, Пскове и других городах Северо-Запада, сообщили в РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника ГМИК имени Циолковского Александра Алексеева.

Он подчеркнул, что смотреть на затмение невооруженным глазом нельзя. Нужно использовать сильно затемненное или закопченное стекло, сварочную маску или старые дискеты.

«Если наблюдение ведется с помощью оптического прибора — подзорной трубы, бинокля и тому подобного, то только с использованием специальных фильтров, которые продаются в астрономических магазинах. Наблюдение без фильтра крайне опасно для глаз», — рассказал ученый.

Напомним, что последнее солнечное затмение в мире произошло 3 октября 2024 года, но из России его тогда нельзя было увидеть.