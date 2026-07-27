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Фаундеры ресторана МОА и Собака.ru: путешествие в царство великих кочевников и художников набатеев

Ресторан на улице Маяковского, 44, назван в честь набатейского города Моа, находящегося на перекресте торговых путей, кулинарных традиций и культуры древнего Средиземноморья. Такой оазис без границ придумал открыть Алексей Мочнов, движимый дофамином успеха «Сна» и благородным порывом сделать жизнь сумрачных петербуржцев теплее — редакция разделяет и поддерживает, поэтому каждый новый номер Собака.ru можно забрать отсюда с собой.

Фото предоставлено пресс-службой МОА
Фото предоставлено пресс-службой МОА

У названия МОА есть еще один код: древнее аравакское «место вод». Это и про воду как стихию, размывающую границы и соединяющую миры, и про источник жизни, и про город на Неве. Вода становится не только частью философии, но и реальным пространством — в интерьере использованы лазурные оттенки, элементы морских ракушек и песчаная палитра цветов.

Здесь хорошо занять место у окна и смотреть со стороны на городскую суету или взять свежий номер журнала Собака.ru и устроить себе арт+фэшн-погружение в современный Петербург.

Шеф Павел Филин миксует кулинарные традиции Греции, Израиля и Испании, ориентируясь на радость, а не каноны: сочные оливки и фета, тель-авивский хумус и гранат, кадисская соль и анчоусы, блюда из печи и на открытом огне — это про счастье бытия, а не национальные особенности.

Тартар из говядины, крем из анчоусов, фри из батата
Фото предоставлено пресс-службой МОА

Тартар из говядины, крем из анчоусов, фри из батата

Гребешки с белыми грибами и картофельным гратеном
Фото предоставлено пресс-службой МОА

Гребешки с белыми грибами и картофельным гратеном

Люди:
Алексей Мочнов

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