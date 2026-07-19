Атмосферный фронт принесет в Петербург дожди: температура не поднимется выше +25 градусов

В воскресенье, 19 июля, погоду в Петербурге определяет атмосферный фронт, смещающийся с запада на восток. Температура воздуха останется в пределах климатической нормы.

В городе температура поднимется до +23…+25 градусов, в Ленобласти — +21…+26 градусов. Ветер западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

В понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит +13…+15 градусов, днем — +18…+20 градусов, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.