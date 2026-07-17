Иконы, статуэтки и старинную мебель экс-владельца гостиницы «Таллион» продают за долги. Общая сумма всех лотов превышает 160 млн рублей

Самой дорогой подборкой на аукционе станет собрание из 550 предметов декоративно-прикладного искусства. В него вошли картины, мебель, предметы интерьера, скульптуры, вазы, книги, украшения, иконы, камины, посуда, часы и другие ценности. Начальная стоимость лота составляет почти 144 млн рублей.

В другую группу торгов вошли 79 икон XIX–XXI веков, 13 предметов церковной утвари, два аналоя, иконостас на три иконы с тремя подвесными лампадами, панихидный стол, три подсвечника на 28 свечей, распятие Христа и напрестольный семисвечник.

Отдельно на аукционе представлена коллекция из 37 произведений искусства. Среди них — две гравюры, хромолитография начала XX века, авторский рисунок герба и карандашный портрет Петра I, а также 32 картины. Это копии работ Паоло Веронезе, Карла Брюллова, Антонио Чизери, Франца Франкена Младшего, Жака Луи Давида, а также портреты Петра I, Иосифа Сталина и князя Павла Цицианова. Самым дорогим произведением в этой подборке станет картина «Вид на Тиволи с водопадами» итальянского художника Франца Кнебеля 1858 года — ее начальная стоимость составляет более 560 тысяч рублей.

Также среди других лотов можно найти карманные часы Patent Longines за 706 тысяч рублей и серебряную пивную кружку «Наполеон» почти за 500 тысяч.

Собственность предпринимателя Александра Ебралидзе распродают после того, как в ноябре 2022 года арбитражный суд Петербурга признал его банкротом. В декабре 2023 года Ебралидзе приговорили к трем годам колонии за хищения из собственного же «Констанс-банка», однако его сразу же отпустили из зала суда «в связи с отбытием наказания». Два года спустя бизнесмен получил 3,5 года колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал схему с фиктивными компаниями, чтобы незаконно получать вычеты по НДС.

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