Woman power на орбите: 14 июля на МКС стартует «Союз МС-29» с Анной Кикиной

Единственная женщина в действующем отряде космонавтов Роскосмоса в 2022 году уже провела 157-суточный полет, а недавно снялась в шоу «Титаны» на ТНТ. На орбите она пробудет больше восьми месяцев, в экипаж также входят командир Петр Дубров и астронавт NASA Анил Менон.
За всю историю полетов в космос слетали всего шесть россиянок — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Елена Серова, актриса Юлия Пересильд и теперь практически дважды Анна Кикина.
Кикина родилась в Новосибирске, окончила академию водного транспорта по специальности инженер-гидротехник, работала инструктором по плаванию, гидом-проводником на Алтае и программным директором на радио. В 2012 году она бросила эту работу ради участия в первом открытом конкурсе в отряд космонавтов России — и прошла его в числе девяти финалистов. Десять лет подготовки, и первый старт в 2022 году: 157 суток на МКС в составе экипажа Crew-5. В 2024 году ей присвоили звание Героя России, а недавно она стала первой женщиной-специальным корреспондентом проекта «ТАСС на МКС».
Сейчас в России идет новый открытый набор в отряд космонавтов — прием документов закрылся 30 июня, а сам конкурс, включая медкомиссию и очный этап, продлится до 30 сентября 2026 года, и участвовать в нем могла любая гражданка РФ, отвечающая требованиям. Возможно, через несколько лет женщины-космонавты станут нормой, а не подвигом.
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