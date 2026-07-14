Woman power на орбите: 14 июля на МКС стартует «Союз МС-29» с Анной Кикиной

Кикина родилась в Новосибирске, окончила академию водного транспорта по специальности инженер-гидротехник, работала инструктором по плаванию, гидом-проводником на Алтае и программным директором на радио. В 2012 году она бросила эту работу ради участия в первом открытом конкурсе в отряд космонавтов России — и прошла его в числе девяти финалистов. Десять лет подготовки, и первый старт в 2022 году: 157 суток на МКС в составе экипажа Crew-5. В 2024 году ей присвоили звание Героя России, а недавно она стала первой женщиной-специальным корреспондентом проекта «ТАСС на МКС».

Сейчас в России идет новый открытый набор в отряд космонавтов — прием документов закрылся 30 июня, а сам конкурс, включая медкомиссию и очный этап, продлится до 30 сентября 2026 года, и участвовать в нем могла любая гражданка РФ, отвечающая требованиям. Возможно, через несколько лет женщины-космонавты станут нормой, а не подвигом.