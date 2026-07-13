Коротко о погоде: госномера «всплыли» в Петербурге после ливней на выходных

За езду без госномеров владельцу авто могут выписать штраф или лишить его водительских прав на несколько месяцев. При этом наказания не будет, если машина просто стоит во дворе. Если номер оказался испорчен, можно изготовить его дубликат. Этом занимаются в частных компаниях, у которых есть специальная лицензия. Их список можно найти на сайте ГИБДД или на портале «Госуслуги». Обычно изготовление копии таблички занимает не больше получаса. При потере госзнака водителю придется перерегистрировать автомобиль и получить новый номер в отделении ГИБДД.

После ливней на выходных начало этой недели в Петербурге будет сухим и теплым, поэтому новых осадков в виде госномеров город пока не ожидает. Температура в Петербурге поднимется до +25…+27 градусов, пишет синоптик Михаил Леус. В Ленобласти, по его словам, может быть жарче — до +28, однако местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Во вторник воздух в городе прогреется до +23…+25.

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