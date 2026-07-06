Обширная депрессия будет влиять на погоду в Петербурге до конца недели

Дождей с градом и усилениями ветра постепенно будет становиться меньше, а во второй половине недели их должно быть уже мало, прогнозирует Колесов. При этом полноценного улучшения погоды стоит ждать только к выходным, после которых «наступит очень теплый и сухой период». В ближайшие сутки температура днем достигнет +16…+18 градусов. К среде воздух прогреется до +20, а на выходных можно ожидать +25 градусов и выше.

Как отмечает синоптик, дожди и ливни идут в городе «очень локально», поэтому «в одних районах за эти выходные дни не выпало ни капли, в других местах значительно заливало». Так, из-за мощных осадков 4 июля в Мурине затопило дороги, парадные и парковки.