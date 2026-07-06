Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Обширная депрессия будет влиять на погоду в Петербурге до конца недели

В метеорологии так называют область с пониженным атмосферным давлением. Именно она, по словам синоптика Александра Колесова, устанавливает погоду в городе на этой неделе — с дождями, ливнями, грозами и «прочими летними прелестями».

Brian A Jackson / Shutterstock

Дождей с градом и усилениями ветра постепенно будет становиться меньше, а во второй половине недели их должно быть уже мало, прогнозирует Колесов. При этом полноценного улучшения погоды стоит ждать только к выходным, после которых «наступит очень теплый и сухой период». В ближайшие сутки температура днем достигнет +16…+18 градусов. К среде воздух прогреется до +20, а на выходных можно ожидать +25 градусов и выше.

Как отмечает синоптик, дожди и ливни идут в городе «очень локально», поэтому «в одних районах за эти выходные дни не выпало ни капли, в других местах значительно заливало». Так, из-за мощных осадков 4 июля в Мурине затопило дороги, парадные и парковки.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: