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Погода в Петербурге наладится к обеду: температура поднимется до +23 градусов

В облаках появятся прояснения, дожди постепенно прекратятся и начнет более активно расти температура.

Фото: Synthetic Messiah // Shutterstock

В начале дня в субботу, 27 июня, облака и дожди в Петербурге сохранит смещающийся к востоку атмосферный фронт. Однако после полудня регион попадет в теплый сектор циклона. 

Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. В Ленобласти ожидается от +19 до +24 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

В воскресенье осадков не ожидается. Ночью температура составит от +12 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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