В Новой Голландии снова разбили огород! Хвастаемся урожаем от журнала Собака.ru

Высокие кадки с яркой зеленью и сочными плодами не только радуют взгляд: собранный урожай используют для приготовления напитков и блюд. В этом сезоне на кухни шеф-поваров отправятся овощи (от привычных нам щавеля, кабачка и сладкого перца до более редких спаржи, кейла и кольраби), душистые травы (от тимьяна, розмарина, шнитт-лука и другой классики французской кухни до лаванды, тархуна и иссопа с почти аптекарским профилем) и ягоды (от дачных малины, смородины и крыжовника до клюквы и брусники с характерной северной кислинкой).