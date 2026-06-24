В Новой Голландии снова разбили огород! Хвастаемся урожаем от журнала Собака.ru

В начале июня на территории общественного пространства вновь появились высокие кадки с первыми посадками, а уже к концу этого месяца команда Новой Голландии собрала первый урожай. Такой огород — одна из местных традиций, которой больше 15 лет! Рассказываем, что отправится на кухни шеф-поваров в этом сезоне, а еще хвастаемся, что выросло на грядке журнала Cобака.ru!
Пятнадцать грядок из кортеновской стали, в которых растут овощи, душистые травы и ягоды, расположили у краснокирпичного фасада здания «Бутылки». За каждой ухаживают либо резиденты, либо друзья Новой Голландии. Среди них есть и Собака.ru — в этом сезоне редакция высадила тыкву, кукурузу, томаты, капусту, базилик и кинзу. В прошлом году летняя корзина нашего журнала была более экстравагантной — в нее попали выращенные на острове артишоки, садовая земляника, эстрагон и ревень.
Высокие кадки с яркой зеленью и сочными плодами не только радуют взгляд: собранный урожай используют для приготовления напитков и блюд. В этом сезоне на кухни шеф-поваров отправятся овощи (от привычных нам щавеля, кабачка и сладкого перца до более редких спаржи, кейла и кольраби), душистые травы (от тимьяна, розмарина, шнитт-лука и другой классики французской кухни до лаванды, тархуна и иссопа с почти аптекарским профилем) и ягоды (от дачных малины, смородины и крыжовника до клюквы и брусники с характерной северной кислинкой).
основатель и дизайнер бренда «Время перемен»
В прошлом году мы вырастили на грядке замечательный кабачок, собрались всем офисом на домашнем ужине и нажарили семь порций яичницы. Для блюда понадобились только яйца, соль, кабачок и обильная посыпка из укропа, тоже с нашего огорода. Одна из наших коллег кабачки отрицает, поэтому для нее я приготовила особенное блюдо — оладьи со свекольной ботвой, которую мы также собрали с грядки.
операционный директор «Дзамико»
В этом сезоне мы приготовили для стаффа салат из того, что собрали на огороде: зеленый горох, ревень, листья салата, кинза и шнитт-лук. Добавили куриное филе — и получился летний обед для команды. Часть урожая использовали для этого салата, а остальные продукты нашли свое место в работе кухни.
Огород на острове существовал еще в 2011–2013 годах в рамках «Лета в Новой Голландии». Сегодня это ежегодная акция, в которой участвует более десятка городских проектов. В 2026-м, помимо Собака.ru, к ней присоединились местные кафе и рестораны (AVA Bistro, Hagao, «Дзамико», Skuratov Coffee и бренд «Время Перемен»), музеи (Русский музей, дворцово-парковый ансамбль «Александрия», ОБЭРИУ и «Полторы комнаты»), театры (БДТ, Александринский театр и «Упсала-Цирк»), а также журнал Эрмитажа и девелопер LEGENDA.
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