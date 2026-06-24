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В Новой Голландии снова разбили огород! Хвастаемся урожаем от журнала Собака.ru

В начале июня на территории общественного пространства вновь появились высокие кадки с первыми посадками, а уже к концу этого месяца команда Новой Голландии собрала первый урожай. Такой огород — одна из местных традиций, которой больше 15 лет! Рассказываем, что отправится на кухни шеф-поваров в этом сезоне, а еще хвастаемся, что выросло на грядке журнала Cобака.ru! 

Огород Новой Голландии в этом году
Фото: пресс-служба Новой Голландии

Огород Новой Голландии в этом году 

Редакция нашего журнала высадила тыкву, кукурузу, томаты, капусту, базилик и кинзу
Фото: пресс-служба Новой Голландии

Редакция нашего журнала высадила тыкву, кукурузу, томаты, капусту, базилик и кинзу 

А вот и первый урожай!
Фото: пресс-служба Новой Голландии

А вот и первый урожай! 

Пятнадцать грядок из кортеновской стали, в которых растут овощи, душистые травы и ягоды, расположили у краснокирпичного фасада здания «Бутылки». За каждой ухаживают либо резиденты, либо друзья Новой Голландии. Среди них есть и Собака.ru — в этом сезоне редакция высадила тыкву, кукурузу, томаты, капусту, базилик и кинзу. В прошлом году летняя корзина нашего журнала была более экстравагантной — в нее попали выращенные на острове артишоки, садовая земляника, эстрагон и ревень. 

Огород Новой Голландии в прошлом году
Фото: пресс-служба Новой Голландии

Огород Новой Голландии в прошлом году 

Собака.ru выращивала артишоки, эстрагон и ревень
Фото: пресс-служба Новой Голландии

Собака.ru выращивала артишоки, эстрагон и ревень 

А на десерт — садовую землянику
Фото: пресс-служба Новой Голландии

А на десерт — садовую землянику

Высокие кадки с яркой зеленью и сочными плодами не только радуют взгляд: собранный урожай используют для приготовления напитков и блюд. В этом сезоне на кухни шеф-поваров отправятся овощи (от привычных нам щавеля, кабачка и сладкого перца до более редких спаржи, кейла и кольраби), душистые травы (от тимьяна, розмарина, шнитт-лука и другой классики французской кухни до лаванды, тархуна и иссопа с почти аптекарским профилем) и ягоды (от дачных малины, смородины и крыжовника до клюквы и брусники с характерной северной кислинкой).

Резиденты острова сами следят за своими посадками
Фото: пресс-служба Новой Голландии

Резиденты острова сами следят за своими посадками 

Кабачок-гигант на грядке бренда «Время перемен»
Фото: пресс-служба Новой Голландии

Кабачок-гигант на грядке бренда «Время перемен»

Он стал главным героем домашнего ужина для всей команды
Фото: пресс-служба Новой Голландии

Он стал главным героем домашнего ужина для всей команды 

Марина Колбакова

основатель и дизайнер бренда «Время перемен»

В прошлом году мы вырастили на грядке замечательный кабачок, собрались всем офисом на домашнем ужине и нажарили семь порций яичницы. Для блюда понадобились только яйца, соль, кабачок и обильная посыпка из укропа, тоже с нашего огорода. Одна из наших коллег кабачки отрицает, поэтому для нее я приготовила особенное блюдо — оладьи со свекольной ботвой, которую мы также собрали с грядки. 

Арина Мельникова

операционный директор «Дзамико»

В этом сезоне мы приготовили для стаффа салат из того, что собрали на огороде: зеленый горох, ревень, листья салата, кинза и шнитт-лук. Добавили куриное филе — и получился летний обед для команды. Часть урожая использовали для этого салата, а остальные продукты нашли свое место в работе кухни.

Свои кадки есть не только у резидентов, но и друзей Новой Голландии
Фото: пресс-служба Новой Голландии

Свои кадки есть не только у резидентов, но и друзей Новой Голландии 

Многие из них участвуют в акции каждый сезон
Фото: пресс-служба Новой Голландии

Многие из них участвуют в акции каждый сезон 

В этом году за растениями следят 15 городских проектов
Фото: пресс-служба Новой Голландии

В этом году за растениями следят 15 городских проектов 

Огород на острове существовал еще в 2011–2013 годах в рамках «Лета в Новой Голландии». Сегодня это ежегодная акция, в которой участвует более десятка городских проектов. В 2026-м, помимо Собака.ru, к ней присоединились местные кафе и рестораны (AVA Bistro, Hagao, «Дзамико», Skuratov Coffee и бренд «Время Перемен»), музеи (Русский музей, дворцово-парковый ансамбль «Александрия», ОБЭРИУ и «Полторы комнаты»), театры (БДТ, Александринский театр и «Упсала-Цирк»), а также журнал Эрмитажа и девелопер LEGENDA.

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