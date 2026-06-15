В «Севкабель Порту» заработал книжный в эстетике современного ар-деко

В июне в общественном пространстве «Севкабель Порт» открылся первый книжный магазин сети «Буквоед». Чтобы точка вписалась в экосистему городского досуга — наряду с выставками, гастрономическими проектами и общественными пространствами, в компании отказались от привычного оформления и открыли магазин в стиле ар-деко.
Работа над новым концептом началась еще в 2025 году. В его основе было исследование аудитории, как среди постоянных покупателей сети, так и среди тех, кто не посещает книжные магазины по каким-то причинам, но активно читает.
Татьяна Щербина
Бренд-директор сети «Буквоед»
Мы пытались понять: что они любят? Какие места посещают? Что их вдохновляет? В итоге мы разработали сразу несколько ритейл-концепций, которые были протестированы на разных аудиториях. С большим отрывом (в 47%) победила концепция в стиле «ар-деко», которую дальше мы доработали уже исходя из конкретных помещений. Людям понравился книжный магазин «как из кино».
Разработкой концепции занималось архитектурное бюро «Бюро Мартен». Перед командой стояла задача осовременить книжный интерьер, сохранив эмоциональную связь с брендом, который уже более двух десятилетий остается частью культурного ландшафта Петербурга.
Евгения Богатая
основатель бюро «Бюро Мартен»
«Буквоед» в прежней концепции можно охарактеризовать как «Дом — полная чаша», где царит дружелюбная атмосфера и ощущение книжного изобилия. Нам хотелось сохранить эту идею, но переосмыслить её через новую эстетику и современные интерьерные решения.
В основе интерьера — сочетание материалов, связанных с Северо-Западом России. Светлый гранит соседствует с теплым деревом, фактурный камень — с латунными акцентами, а терракотовая плитка отсылает к цвету местной красной глины. Пространство наполнено мягким светом, который напоминает атмосферу петербургских белых ночей, отмечают в компании.
Первый магазин сети, оформленный в новой концепции, заработал в ТРК «Голливуд» с конца апреля. Еще одна точка в новом дизайне скоро откроется в Архангельске. До конца года бренд планирует выйти за пределы Северо-Запада, открыв «Буквоед» в Москве.
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