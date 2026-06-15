В «Севкабель Порту» заработал книжный в эстетике современного ар-деко

В основе интерьера — сочетание материалов, связанных с Северо-Западом России. Светлый гранит соседствует с теплым деревом, фактурный камень — с латунными акцентами, а терракотовая плитка отсылает к цвету местной красной глины. Пространство наполнено мягким светом, который напоминает атмосферу петербургских белых ночей, отмечают в компании.

Первый магазин сети, оформленный в новой концепции, заработал в ТРК «Голливуд» с конца апреля. Еще одна точка в новом дизайне скоро откроется в Архангельске. До конца года бренд планирует выйти за пределы Северо-Запада, открыв «Буквоед» в Москве.