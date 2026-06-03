В результате атаки БПЛА на Петербург пострадали несколько человек

В городе повреждены несколько объектов, пострадали несколько человек, погибших нет, заявили в Смольном. Чрезвычайные службы ликвидируют последствия атаки. Под руководством главы города работает оперативный штаб.

Власти Ленобласти объявили воздушную опасность в 2:47 ночи 3 июня. За время атаки над регионом сбили 59 беспилотников. Четыре частных дома в Лужском районе получили незначительные повреждения, пострадавших нет, заявили в администрации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулкове ввели в 3:41. К 7:00 в аэропорту задержали на более чем два часа 29 рейсов, 9 самолетов должны были вылететь с запасных аэродромов. В 8:20 власти Ленобласти сообщили об отбое воздушной тревоги. Спустя 10 минут Росавиация открыла небо для самолетов.

На фоне беспилотной опасности к 4:00 утра сервис DownDetector зафиксировал скачок жалоб на работу мобильного интернета в Петербурге. К 9:00 обращений стало заметно меньше, следует из данных мониторинга.