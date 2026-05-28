Похолодание в Петербурге сохранится до конца недели, а теплеть начнет на следующей

Вчерашний День города стал одним из самых холодных за всю историю наблюдений и самым холодным в XXI веке, рассказал синоптик Александр Колесов. Сегодня, по его словам, в Петербурге ожидаются дожди в течение всего дня, а температура воздуха вряд ли поднимется выше +8 градусов.
В пятницу холодная погода сохранится: регион останется под влиянием северо-западного ветра, плотной облачности и дождей. Воздух прогреется лишь до +7…+9 градусов.
В субботу станет немного теплее — около +10 градусов. При этом в Петербурге дождей будет больше, чем в районах Ленинградской области.
Погода улучшится в воскресенье, обнадеживает синоптик. С начала следующей недели потепление продолжится, и температура воздуха повысится до +15…+20 градусов.
