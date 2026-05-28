Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Похолодание в Петербурге сохранится до конца недели, а теплеть начнет на следующей

Вчерашний День города стал одним из самых холодных за всю историю наблюдений и самым холодным в XXI веке, рассказал синоптик Александр Колесов. Сегодня, по его словам, в Петербурге ожидаются дожди в течение всего дня, а температура воздуха вряд ли поднимется выше +8 градусов.

Фото: KrimKate / Shutterstock

В пятницу холодная погода сохранится: регион останется под влиянием северо-западного ветра, плотной облачности и дождей. Воздух прогреется лишь до +7…+9 градусов.

В субботу станет немного теплее — около +10 градусов. При этом в Петербурге дождей будет больше, чем в районах Ленинградской области.

Погода улучшится в воскресенье, обнадеживает синоптик. С начала следующей недели потепление продолжится, и температура воздуха повысится до +15…+20 градусов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: