Посетители Кунсткамеры смогут бесплатно пройти мастер-классы по ковроткачеству и созданию игрушек

С 20 по 22 мая гости музея попробуют себя в традиционных ремеслах. В эти дни в учреждении пройдет Петербургский этнофорум, посвященный культуре и традициям народов России. Его организуют Кунсткамера и петербургское отделение РАН.

Всего запланировано 13 мастер-классов, среди них:

  • Плетение из лозы — 20 мая, 13:00;
  • Русское кружевоплетение — 20 мая, 14:00;
  • Адыгейское ковроткачество и золотошвейная вышивка — 21 мая, 11:00;
  • Изготовление плетеных пуговиц сомпи — 22 мая, 12:00;
  • Создание ненецкой игрушки нухуко — 22 мая, 15:00.

Ознакомиться с полной программой можно на сайте мероприятия.

Кроме мастер-классов, на форуме пройдут лекции, дискуссии и выставки. В дискуссиях поучаствуют представители Госдумы, Общественной палаты, Совета при Президенте по межнациональным отношениям, региональных органов власти и ведущих университетов страны. Также в программе — этнодефиле «Парад народов», где покажут национальные костюмы, включая бурят, карелов, якутов и адыгов.

