Пешеходную зону у «Старой Деревни» благоустроят к сентябрю 2026 года

Проектом предусмотрены не только пешеходные дорожки со скамейками, урнами и велопарковками, но и обновленное освещение с современными комплексами, а также высадка кленов, сирени и многолетних цветов.
Кроме того, новая зеленая зона появится у дома 8 по 1-й Советской улице. Там уже выполнены выборка грунта и установка бортового камня, сейчас садовники укладывают рулонные газоны. Площадь объекта — около 110 квадратных метров, рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.
Помимо благоустройства пешеходной зоны, на станции метро «Старая Деревня» в октябре 2026 года планируют завершить капитальный ремонт путевых стен и гранитных полов. Работы стартовали в сентябре 2025 года. Сейчас там продолжается облицовка путевых стен, рассказали в телеграм-канале «Подземник».
