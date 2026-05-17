Пешеходную зону у «Старой Деревни» благоустроят к сентябрю 2026 года

Проектом предусмотрены не только пешеходные дорожки со скамейками, урнами и велопарковками, но и обновленное освещение с современными комплексами, а также высадка кленов, сирени и многолетних цветов.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Также планируется реконструировать наружное освещение территории и установить современные осветительные комплексы.

Кроме того, новая зеленая зона появится у дома 8 по 1-й Советской улице. Там уже выполнены выборка грунта и установка бортового камня, сейчас садовники укладывают рулонные газоны. Площадь объекта — около 110 квадратных метров, рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Помимо благоустройства пешеходной зоны, на станции метро «Старая Деревня» в октябре 2026 года планируют завершить капитальный ремонт путевых стен и гранитных полов. Работы стартовали в сентябре 2025 года. Сейчас там продолжается облицовка путевых стен, рассказали в телеграм-канале «Подземник».

