В Петергофе появится музей о реставраторах, возродивших его после Великой Отечественной войны

Мастерам, которые восстанавливали из руин разрушенный в годы Великой Отечественной войны дворцово-парковый ансамбль, посвятят музей в Петергофе, рассказал в интервью ТАСС гендиректор учреждения Роман Ковриков.

По словам руководителя, место, где откроется постоянная экспозиция, еще не выбрали. В будущем музее, делится гендиректор «Петергофа», расскажут о сложном этапе эвакуации предметов из его фонда в военные годы и реставраторах, которые «с абсолютным дефицитом материалов» воссоздавали музей-заповедник «без малого столетие». Отдельно внимание в будущем пространстве уделят истории фонтана «Самсон» — скульптура было одной из тех, что осталась в городе во время эвакуации и была утрачена.

Идея создания отдельного музея о заслугах реставраторов, пришла руководству учреждения после выставки «Подвиг возрождения» — совместного проекта с творческой мастерской «Невский баталист», который представили в 2025 году. Тогда, по словам Коврикова, проект вызвал большой отклик у посетителей: экспозицию посмотрели 105 тысяч человек.

В сентябре 1941 года немецкие войска заняли Новый Петергоф, вскоре в Большом петергофском дворце вспыхнул пожар. Дворец, стоявший на возвышенности, почти постоянно попадал под артобстрелы. К январю 1944 года, после почти трех лет оккупации, здание было разрушено более чем наполовину: исчезли центральная часть и часть фасадов, были уничтожены перекрытия и крыша. Послевоенное восстановление дворца растянулось на десятилетия и окончательно завершилось только в 2011 году, когда отреставрировали домовую церковь апостолов Петра и Павла.

