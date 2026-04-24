Покрыть Петербург снегом может в начале недели

В воскресенье ветер усилится до 8-13 метров в секунду, в порывах он может достигать до 15-20 метров в секунду. Начиная с этого дня синоптик ожидает в регионе снег с дождем и температуру воздуха до +1…+6 градусов. На севере Ленобласти, пишет Колесов, в особенности на Карельском перешейке, образуется снежный покров. В понедельник и вторник снегом покроет большую часть региона. Эксперт не исключает, что это же произойдет и в Петербурге.

При этом 24 и 25 апреля будут более теплыми, говорит Александр Колесов. Дневная температура в эти дни достигнет +4…+9 градусов, однако ночная опустится до -2…-7. Кроме этого, в ближайшие два дня в городе может пойти мокрый снег, но из-за тепла все-таки будет преобладать дождь.

Сегодня в городе продолжатся сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, передает МЧС. Вчера из-за мощного ветра, который достигал 15-20 метров в секунду, на день закрывали популярные у горожан и туристов зеленые зоны Петербурга: не работали Нижний парк, Верхний сад, а также парки «Александрия» и «Ораниенбаум».