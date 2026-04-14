У Левашовского хлебозавода на один день откроют танцплощадку

На площади перед Левашовским хлебозаводом 9 мая для петербуржцев и гостей города пройдет фестиваль «Танцплощадка Победы», рассказал Собака.ru его организатор Группа RBI. В программе — мастер-классы по самым популярным танцам первой половины XX века, чтение стихов, моноспектакли и хоровой концерт.

Как отмечают в Группе RBI, в День Победы с 13:00 до 20:00 через танцы, музыку, кино и личные истории о войне петербуржцы смогут перенестись в атмосферу весны 1945 года. Гостей научат фокстроту, польке и вальсу — мастер-классы проведут хореографы студии «Хрустальный Дракон». Специальная подготовка для этих уроков не нужна.

Музыка будет звучать вживую: «Домино квартет» исполнит популярные песни той эпохи — от «Утомленного солнца» до «Синего платочка». Параллельно пройдут кинопоказы от «Ленфильма» в «Кинотеатре Победы».

На площадке прозвучат стихи о войне и фронтовые письма. Здесь же можно будет записать коллективное радиообращение в май 1945 года со словами благодарности к уже ушедшим и еще живым героям Великой Отечественной войны.

Финалом фестиваля станет выступление «Хоровой лаборатории 440 Гц»: зрители вместе с хором споют песни Победы.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте танцплощадки.

Левашовский хлебозавод — памятник советского конструктивизма и важное предприятие Ленинграда, которое работало даже в годы блокады, снабжая город хлебом. В 2018–2023 годах здание восстановила компания RBI, превратив его в культурно-деловое пространство. Сейчас здесь проходят фестивали, выставки, спектакли и концерты. Внутри также открыт Блокадный мемориал — мультимедийное пространство о жизни в осажденном городе.

