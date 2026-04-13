Пожар в историческом доме перекрыл Невский проспект

Возгорание произошло в доме Рюля (доходном доме Г.Г. Блокка) на Невском, 65, который признан памятником архитектуры регионального значения. По соседству с ним находится доходный дом Александровского, где сейчас идет реставрация.

Фото: Константин Крылов — Собака.ru
В тушении пожара участвуют несколько пожарных машин. ГИБДД перекрыло движение по Невскому от Владимирского проспекта до Площади Восстания.

Как рассказал корреспонденту Собака.ru местный житель, пожарные сообщили жильцам дома, что, в здании, вероятно, загорелось одно из перекрытий. Мужчина, также рассказал изданию, что в горящем доме находились его питомцы, их удалось спасти. «Мы сами вышли, мне просто позвонила подруга и сказала, что пожар, приходи быстро. Я пришел и котов попросил забрать пожарных», — поделился горожанин.

Дом построили по заказу банкира Генриха Блокка в начале XX века. Его спроектировал архитектор Леонид Фуфаевский. Сейчас в здании находятся культурный центр Елены Образцовой, гостиница «Дом Рюль» и ресторан «Италиани».

