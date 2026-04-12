Бесплатный вход на Пасху ввели Исаакиевский собор и Спас на Крови

Сегодня храмы, которые входят в одно государственное предприятие, работают до 18:00. Подарок горожанам и гостям Петербурга приурочен не только к христианскому празднику, но и к 95-летию со дня открытия музея-памятника.

Первых посетителей в этом статусе Исаакиевский собор принял 12 апреля 1931 года. Тогда на торжественной церемонии гостям показали опыт Фуко. Маятник, который специально для этого установили в храме, был одним из самых крупных в мире. В 1986 году конструкцию демонтировали из-за «технической усталости» элементов крепления под куполом. Маятник устанавливали вновь в 2016 году, он стал частью временной экспозиции.

