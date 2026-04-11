Есть мэтч! Журнал Собака.ru теперь можно забрать в интеллектуальном баре-гостиной «Октав»

Бар-гостиная «Октав» гастродеятеля Александра Гутаковского (к нему мы много лет ходили на редкую натуралку в бар Utopist) откроет окно нашего музыкального овертона миллезимными Hi-Fi-системами. Винное сопровождение к звукам винила — авангардная подборка от шампани до оранжа: емкая по бокалам и размашистая по бутылкам. А бренд-бармен Николай Орехов крутит классические коктейли, как диджеи — пластинки.

Плюс-вайб обеспечивают великая библиотека пластинок (от японского джаза и сити-попа до неосоула), классика дизайна в интерьере — респектуют даже самые заядлые снобы! — и свежий выпуск журнала Собака.ru.