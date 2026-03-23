Отключение интернета, задержки рейсов и сбои в городских сервисах. Что известно о последствиях воздушной опасности к этому часу?

Мобильный интернет в Петербурге не работает со вчерашнего дня, следует из данных мониторинга DownDetector. Первый всплеск жалоб зафиксировали около 14:00. Ночью количество обращений уменьшилось, однако к утру 23 марта оно вновь резко возросло.

На фоне ограничения мобильного интернета сегодня утром Городской центр управления парковками (ГЦУП) сообщил о проблемах в оплате своих сервисов. Она может быть недоступна при использовании карт, не привязанных к парковочному счету, в том числе СБП. Оплатить услуги можно в приложениях «Парковки Санкт-Петербурга» и «Парковки России», через СМС и паркоматы.

В 10:36 23 марта в Пулкове сняли все ограничения на взлеты и посадки самолетов, сообщает представитель аэропорта Алексей Костылев. Ограничения на прием и отправку рейсов в Пулкове ввели в пятом часу вечера 22 марта. Спустя два часа их сняли, однако через час ввели вновь. После этого они действовали около 15 часов.

За это время в Пулкове отменили 62 рейса, 45 отправили на запасные аэродромы и более 80 задержали. Пассажирам, чьи рейсы были отменены или задержаны, раздавали воду, а также коврики и складные сиденья.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил воздушную опасность 22 марта в 16:11, об отбое воздушной опасности глава региона сообщил сегодня в 11:09. Всего за время тревоги над областью сбили более 70 беспилотников.