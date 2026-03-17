Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Городские сервисы рассказали о сбоях из-за ограничения мобильного интернета

Его скорость понизили в Петербурге на фоне сообщений о воздушной опасности.

Из-за «проблем на стороне мобильных операторов» возникли сложности с входом в приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и на сайт parking.spb.ru, а также при оплате через них, сообщили сегодня в 8:50 в Городском центре управления парковками (ГЦУП).

Сегодня в 5 утра губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил в регионе воздушную опасность и предупредил, что в связи с этим «возможно понижение скорости мобильного интернета».

Примерно в это же время на фоне сообщений об опасности сервис мониторинга DownDetector начал фиксировать всплеск жалоб пользователей на отсутствие связи в Петербурге. К 10:40 количество обращений значительно снизилось. В ГЦУП опубликовали обновление о том, что ситуация с оплатами парковок стабилизировалась.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: