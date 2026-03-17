Городские сервисы рассказали о сбоях из-за ограничения мобильного интернета

Из-за «проблем на стороне мобильных операторов» возникли сложности с входом в приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и на сайт parking.spb.ru, а также при оплате через них, сообщили сегодня в 8:50 в Городском центре управления парковками (ГЦУП).

Сегодня в 5 утра губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил в регионе воздушную опасность и предупредил, что в связи с этим «возможно понижение скорости мобильного интернета».

Примерно в это же время на фоне сообщений об опасности сервис мониторинга DownDetector начал фиксировать всплеск жалоб пользователей на отсутствие связи в Петербурге. К 10:40 количество обращений значительно снизилось. В ГЦУП опубликовали обновление о том, что ситуация с оплатами парковок стабилизировалась.