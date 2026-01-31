Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Исторический дом на Галерной улице переоборудуют под гостинично-офисный комплекс

В центре Петербурга согласован проект приспособления памятника архитектуры XIX века под современное использование — в здании разместят гостинично-офисный комплекс.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга согласовал проект приспособления объекта культурного наследия регионального значения — «Дома купца Исаака Осиповича Утина», расположенного на Галерной улице. В здании планируется разместить гостинично-офисный комплекс. Проект также предусматривает ремонт тротуаров вдоль Галерной улицы и переулка Замятина, сообщает «Недвижимость и строительство Петербурга».

Исторический комплекс включает три здания общей площадью 11,6 тыс. кв. м: основной корпус с мансардой, выходящий фасадами на Галерную улицу, а также два флигеля.

Дом был построен в 1860 году и считается одним из первых доходных домов Петербурга, выполненных в стиле барокко. В советский период здание использовалось под коммунальное жилье, а с 1970-х годов в нем размещался институт ЛенНИИпроект.

В 2020 году бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский и совладелица компании «Лартех Телеком» Лариса Ивойлова продали комплекс девелоперу «Еврострой». Эксперты оценивали стоимость сделки примерно в 1 млрд рублей. В последующие годы рассматривались различные концепции восстановления объекта, а в 2023 году «Еврострой» принял решение о продаже доли в проекте компании Fizika Development.

Согласно данным kontur.focus, учредителями ООО «СЗ Галерная 20», реализующего проект, являются Владимир Павлович и Сергей Владимирович Селегень. Сергей Селегень также занимает пост генерального директора Fizika Development. В рамках ПМЭФ-2025 он и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее открытие рамочной кредитной линии на сумму 50 млрд рублей для финансирования девелоперских проектов.

