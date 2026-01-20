Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Капремонт Невского проспекта продолжат в 2026 году

На этот раз работы пройдут на участке от площади Восстания до площади Александра Невского. В планах также отремонтировать еще несколько крупных улиц.

E. O. / Shutterstock.com

Об этом рассказал глава строительного комитета города Игорь Креславский на пресс-конференции ТАСС. Также в планах провести капитальный ремонт набережной Лейтенанта Шмидта, Среднего проспект В.О., Университетской набережной и Лесного проспекта.

«Это основные магистрали помимо оставшихся улиц, которые планово будет отремонтированы», — добавил Креславский.

В прошлом году отремонтировали 160 км дорог, в этом году планируют провести работы на сопоставимых объемах.

