Капремонт Невского проспекта продолжат в 2026 году

Об этом рассказал глава строительного комитета города Игорь Креславский на пресс-конференции ТАСС. Также в планах провести капитальный ремонт набережной Лейтенанта Шмидта, Среднего проспект В.О., Университетской набережной и Лесного проспекта.

«Это основные магистрали помимо оставшихся улиц, которые планово будет отремонтированы», — добавил Креславский.

В прошлом году отремонтировали 160 км дорог, в этом году планируют провести работы на сопоставимых объемах.