Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В теплом секторе далекого циклона: вот прогноз погоды на сегодня

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 января, погоду в Петербурге сформирует теплый сектор далекого циклона, с центром над северо-востоком европейской территории страны. Его облачная система накроет небо плотными облаками, пройдет небольшой снег, возможны гололедные явления. Температура будет расти и на пару градусов превысит климатическую норму.

konstantinks / Shutterstock.com

«Температура воздуха -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 777 миллиметров ртутного столба, что существенно, на 16-18 единиц, выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 января, облачно. Небольшой снег, ночью местами. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: