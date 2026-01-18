В теплом секторе далекого циклона: вот прогноз погоды на сегодня

«Температура воздуха -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 777 миллиметров ртутного столба, что существенно, на 16-18 единиц, выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 января, облачно. Небольшой снег, ночью местами. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.