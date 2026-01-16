Дрифт на льду, аудиогид на борту и фотосессия на открытой палубе: первыми прокатились на судне «Снежок-3» по Неве и Финскому заливу (спасибо воздушной подушке!)

Есть ли экскурсия?

Каждое судно оборудовано громкоговорителями, по которым транслируют запись авторской экскурсии от штатного краеведа компании «Нева Тревел». Звук достаточно громкий, поэтому шум мотора не заглушает рассказчика, как это часто бывает летом на открытых теплоходах.

Тематически аудиогид отличается от тех, что установлены на борту судов, курсирующих по классическим маршрутам в историческом центре. В нем нет общеизвестных фактов об основании Петербурга и шаблонных описаний основных достопримечательностей. Вместо этого — легкий для восприятия и увлекательный рассказ, посвященный городской акватории в разные эпохи.

Голос из динамика повествует о далеких временах, когда на месте Невы плескалось Литориновое море, а также о роли реки в истории Петербурга. Пассажирам объясняют, почему город регулярно сталкивался с наводнениями, как строили набережные и мосты и как местные жители пересекали лед до появления постоянных переправ.

Аудиогид также рассказывает о сезонных развлечениях и транспорте прошлого — например, катальных горках, которые устраивали прямо на поверхности замерзшей Невы, и зимнем трамвае, перевозившем горожан по льду реки в холодное время года. А в завершении приводит несколько фактов из истории судов на воздушных подушках: как они устроены, благодаря чему могут перемещаться и по воде, и по льду, и как связаны с Петербургом.