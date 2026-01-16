Дрифт на льду, аудиогид на борту и фотосессия на открытой палубе: первыми прокатились на судне «Снежок-3» по Неве и Финскому заливу (спасибо воздушной подушке!)

В списке сезонных развлечений Петербурга пополнение: к ежегодному перепрыгиваю через сугробы (было? было!) добавились ледовые прогулки на судах на воздушной подушке. Собака.ru побывала на открытии навигации, прокатилась по маршруту в числе первых пассажиров и рассказывает, что нужно знать о новом формате зимнего досуга.
Зимний флот компании «Нева Тревел» состоит из трёх судов на воздушной подушке, а скоро их станет пять
Где начинается, что включает и где заканчивается маршрут?
Маршрут начинается у причала на Петровской набережной. Проскочив под пролётами Троицкого моста, судно проносится мимо центральных набережных, сворачивает в Малую Неву и выходит в Финский залив. Постепенно вид на историческую застройку сменяет индустриальный пейзаж, а затем открывается панорама на стадион «Газпром Арену», пространство «Флагшток» и небоскреб «Лахта Центр».
Это новое направление для зимних прогулок. В прошлом году суда «Нева Тревел» курсировали только по акватории Невы. В начале 2026-го благодаря продолжительным морозам сформировался устойчивый лед на поверхности Малой Невы, что сделало возможным поездки в сторону Финского залива. Какие маршруты будут доступны в ближайшие годы, зависит от погодных условий в конкретный сезон.
Есть ли экскурсия?
Каждое судно оборудовано громкоговорителями, по которым транслируют запись авторской экскурсии от штатного краеведа компании «Нева Тревел». Звук достаточно громкий, поэтому шум мотора не заглушает рассказчика, как это часто бывает летом на открытых теплоходах.
Тематически аудиогид отличается от тех, что установлены на борту судов, курсирующих по классическим маршрутам в историческом центре. В нем нет общеизвестных фактов об основании Петербурга и шаблонных описаний основных достопримечательностей. Вместо этого — легкий для восприятия и увлекательный рассказ, посвященный городской акватории в разные эпохи.
Голос из динамика повествует о далеких временах, когда на месте Невы плескалось Литориновое море, а также о роли реки в истории Петербурга. Пассажирам объясняют, почему город регулярно сталкивался с наводнениями, как строили набережные и мосты и как местные жители пересекали лед до появления постоянных переправ.
Аудиогид также рассказывает о сезонных развлечениях и транспорте прошлого — например, катальных горках, которые устраивали прямо на поверхности замерзшей Невы, и зимнем трамвае, перевозившем горожан по льду реки в холодное время года. А в завершении приводит несколько фактов из истории судов на воздушных подушках: как они устроены, благодаря чему могут перемещаться и по воде, и по льду, и как связаны с Петербургом.
Аудиогид не привязан к точкам маршрута: можно отвлечься на фотографии и продолжить слушать рассказ с любого места
А на чем катают?
Зимний флот компании «Нева Тревел» состоит из трех судов, которые ласково называют «Снежок-1», «Снежок-2» и «Снежок-3». Каждое из них вмещает до девяти пассажиров, не считая капитана.
Можно занять любое сиденье — рассадка свободная. При этом бороться за место с красивым видом не придется — панорамные окна расположены со всех сторон. Во время тест-драйва, в котором участвовала Собака.ru, в городе было морозно, но в салоне сохранялась комфортная температура, так что переживать о замерзших носах тоже не стоит.
За несколько секунд судно разгоняется до 32 морских узлов (это примерно 60 км/ч), и начинает казаться, что оно будто летит надо льдом. Это связано с тем, что в основе работы воздушной подушки лежит принцип левитации: избыточное давление в замкнутом пространстве как бы приподнимает судно над опорной поверхностью, что и вызывает ощущение полёта.
Пассажиры поднимаются на борт по лестнице на носу судна
Первые минуты поездки могут показаться немного напряженными из-за непривычных покачиваний, связанных с особенностями движения подобных плавсредств. Однако к этому быстро привыкаешь, и внимание переключается на более приятные чувства, которые возникают при взгляде на заснеженный город. А вот при сильном ветре с Финского залива начинается дрифт — это отдельный экспириенс, который особенно понравится любителям экстрима.
В ближайшее время зимний флот «Нева Тревел» пополнится еще двумя судами под названием «Вихрь», которые могут перевозить до 18 пассажиров. Помимо мягких кресел на их борту предусмотрены столы для небольших компаний. Это делает новые суда удобными для групповых туров и аренды под мероприятия — например, корпоратива или дня рождения.
Это безопасно?
Все прогулки согласованы с «Волго-Балтом» и другими надзорными органами, сообщили Собака.ru в компании «Нева Тревел». Там также уточнили, что правила движения, действующие в городской акватории во время летней навигации, сохраняются и зимой: капитаны соблюдают их даже при полном отсутствии других судов.
За рулем сидят специалисты с действующим допуском к управлению подобными плавсредствами. Перед каждой поездкой проводится инструктаж с разъяснением правил поведения в нештатных ситуациях. Для всех пассажиров предусмотрены спасательные жилеты.
Можно ли спускаться на лед?
Этого делать нельзя, но можно выйти на открытую палубу. В середине маршрута есть пятиминутная остановка в Финском заливе. Во время нее разрешают выйти на нос судна и сделать фотографии на фоне заснеженной дали и самого высокого небоскреба Европы.
Это, пожалуй, самая впечатляющая часть поездки: не каждый день удается наблюдать такие виды, находясь на льду в нескольких сотнях метров от берега. Впрочем, не все разделяют те же эмоции: местные рыбаки встречают и провожают туристические суда тревожным взглядом из-за их сходства с аэролодками МЧС.
Сколько длится поездка и когда лучше ехать?
Общее время в пути составляет 30-35 минут — это в два, а то и в три раза меньше, чем летом на открытом теплоходе. Однако получаса вполне достаточно, чтобы получить новые впечатления.
Первый рейс стартует в 11:00, последний — 19:15. Смысл дневных прогулок очевиден. С вечерними сложнее: после захода солнца снижается видимость. По сути, в это время остаётся любоваться художественной подсветкой в историческом центре и в районе современной застройки. Такая поездка тоже имеет смысл, если цель — увидеть иллюминацию «Газпром Арены», «Флагштока» и «Лахта Центра».
Помимо уже упомянутой Петровской набережной, суда каждый час отходят с причала «Сенатская пристань». Билет можно приобрести в кассе или на официальном сайте компании «Нева Тревел»: взрослый обойдется в 2500 рублей, а детский — в 1800.
Текст: Инна Метелькова
Фото: Лиза Медунецкая
Комментарии (0)