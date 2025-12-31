В Петербурге появятся бесплатные аудиопрогулки по культовым городским кафе

Бесплатные аудиопрогулки по знаковым кафе Санкт-Петербурга, которые на протяжении десятилетий остаются востребованными у горожан и туристов, планируют запустить в 2026 году. Маршруты будут посвящены, в частности, знаменитой пышечной на Большой Конюшенной улице, блинной на Гагаринской, а также достопримечательностям близлежащих районов. Об этом сообщили ТАСС в Доме культуры Льва Лурье.

«В юбилейном 2026 году в серии «Подарок городу» развернется 11 бесплатных аудиопрогулок и 15 (по числу лет существования ДК) аудиоскетчей Льва Лурье, посвященных знаковым локациям Петербурга - от Зимнего дворца и Мариинского театра до Дворца бракосочетаний №1 и Нобелевского городка», — указано в сообщении.

Ранее проект «Подарки городу» стартовал с серии бесплатных аудиоскетчей петербургского писателя, историка и краеведа Льва Лурье, посвященных ключевым достопримечательностям города и созданных в партнерстве с сетью кондитерских. Позднее были запущены аудиопрогулки о Доме книги, книжном магазине «Подписные издания», пирожковой «Хозяюшка» в доме Виктора Цоя, а также об общественном пространстве Новая Голландия.

«Мы взяли неочевидные бренды, сохранившиеся с 1990-х, долговременные народные места. Например, местом, наполненным разными историями, точкой, где могли собираться и обсуждать творческие планы или просто болтать о жизни эксцентричные обитатели, стала блинная «Былины» на Гагаринской улице, 13», — приводятся в сообщении слова Лурье.

Уточняется, что в 2025 году были запущены бесплатные маршруты по местам, связанным с Довлатовым на улице Рубинштейна, аудиопрогулка, посвященная балету, а также маршрут по Риму Гоголя. В числе планов Дома культуры — выпуск двух новых книг Льва Лурье и юбилейного путеводителя, подготовленного спикерами ДК, проведение мини-выставок о Петербурге и его жителях, а также организация конкурса для молодых гидов.

