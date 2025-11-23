В Петербурге десятки городских скверов получили официальные названия

В Московском районе появился бульвар Ленинградской Победы. Он задуман как часть большой зеленой территории, посвященной подвигу жителей блокадного Ленинграда.

«В Московском районе бульвару на Пулковском шоссе — от площади Победы до Дунайского проспекта — присвоено наименование бульвар Ленинградской Победы. Он расположен близ площади Победы, монумента героическим защитникам Ленинграда и парка городов-Героев», — подчеркнул Александр Беглов.

Названия присвоены и ряду ранее безымянных скверов. В Сестрорецке сквер у дома 46 по улице Володарского назван в честь участника обороны Ленинграда и Сестрорецка Анатолия Осовского. Другой сквер в этом районе, расположенный между улицей Коммунаров и Морской улицей, получил имя Петра Авенариуса, стоявшего у истоков создания Сестрорецкого курорта и Приморской железной дороги.

В Адмиралтейском районе сквер у Лоцманской улицы назван в честь лоцмана Федора Трофимова, который в 1941 году предотвратил блокировку Морского канала. Бульвар на набережной Крюкова канала получил имя Архитектора Чевакинского, автора проекта Морского Никольского собора. Сквер во дворе дома 2 на Измайловском проспекте стал Гарновским — по историческому названию расположенных рядом казарм.

Четыре сквера во Фрунзенском районе также обрели имена. Сквер у Лиговского проспекта назван в честь Архитектора Аплаксина. Сквер у Тамбовской улицы теперь носит имя Графини Паниной. Сквер на Курской улице стал Сквером Алые Паруса благодаря расположенной рядом художественной композиции. Зеленая зона рядом с домом 25 по Пражской улице получила название Ивовый.

На Васильевском острове имена получили три объекта: сквер Людмилы Беловой, сквер Виктора Чистякова и сквер Генерала Броневицкого. Еще один сквер на Среднем проспекте стал Сквером Ключ Времени.

В Красногвардейском районе ряд объектов назван в связи с историей Охтинского порохового завода. Появились сквер Александровские Ворота, Пороховской сад и Слободской сад.

В Выборгском районе сквер на проспекте Тореза назван в честь литератора и ректора университета Петра Плетнева. На Петрозаводской улице сквер носит имя академика Николая Лихачева. Сквер между домами 15 и 17 по улице Литераторов назван в честь художника Павла Филонова.