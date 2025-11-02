На берегу Малой Невы вырубили парк «Заросли»

Жители Петербурга зафиксировали, что зеленая зона на Васильевском острове, известная как парк «Заросли», полностью вырублена. Место, где раньше росли деревья и кустарники, предназначено для четырехполосного шоссе.

Горожане и активисты пытались сохранить парк. В ноябре 2024 года, после согласования КГИОП проекта набережной Макарова, защитники деревьев насчитали более восьми тысяч растений, хотя власти утверждали, что под снос попадает лишь несколько сотен.

С конца сентября 2025 года активисты трижды добивались временного охранного статуса территории. Первый статус был выдан 25 сентября, но в тот же день рабочие начали ставить забор. Все последующие заявки Смольный отклонил, один отказ вступил в силу на этой неделе.

Ранее мы рассказывали о том, что парк «Заросли» на Васильевском острове повторно получил охранный статус.