Без дождей, утром туман: какая погода ждет Петербург в субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 октября, погоду в Петербурге продолжит формировать теряющий силы антициклон. В регионе сохранится облачная с прояснениями погода, дождей не ожидается, а в начале дня местами сохранятся очаги туманов.
 

FOTOGRIN / Shutterstock.com

«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 октября, облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет понижаться.

