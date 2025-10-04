Без дождей, утром туман: какая погода ждет Петербург в субботу

«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 октября, облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет понижаться.