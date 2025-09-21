Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Службы ЖКХ Петербурга получили обновленную технику для уборки снега и пыли

В коммунальный парк Петербурга поступила новая техника, сообщили в пресс-службе Смольного. До конца года в город планируется передать 78 единиц спецмашин.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга.

В частности, предприятие «Северо-Западное» уже получило 13 тракторов «Беларус», пылесосы на базе «КАМАЗа» и комбинированные дорожные машины на базе «ГАЗон Next». Их будут использовать круглогодично: зимой для уборки снега и обработки дорог противогололёдными материалами, летом — для полива и подметания улиц.

Церемония передачи ключей от новой техники состоялась 21 сентября в Сестрорецке. Управлять машинами будут водители и механизаторы. В общей сложности до конца года Петербург пополнит свой коммунальный автопарк на 78 единиц.

Также известно, что «Ростех» приступил к разработке электропогрузчиков для уборки улиц Петербурга. Как сообщили в Смольном, 19 июня на ПМЭФ власти города и холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») согласовали дорожную карту по внедрению электрифицированной коммунальной техники. В рамках соглашения будет создан электропогрузчик АНТ1000Е. Благодаря низкому уровню шума его планируется использовать для уборки улиц в ночное и утреннее время.

