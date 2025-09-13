Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Почти летнее тепло сменится на осеннюю облачность: какую погоду ждать в Петербурге?

Облака не позволят прогреться воздуху. Поэтому ждем небольшое похолодание до +19 градусов.

bellena / Shutterstock.com

Сегодня, 13 сентября, преимущественно сухую погоду в восточной половине Ленинградской области сохранит гребень антициклона. А на западе региона приближающийся атмосферный фронт принесет облачность с небольшими локальными дождями проявит себя.

«В такой ситуации в Северной столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков», — сказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха составит +19…+21°, по области +18…+23°. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью +11…+13°, днем +21…+23°.

