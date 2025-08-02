Дожди ненадолго собьют жару: вот прогноз петербургских синоптиков на субботу

«Температура воздуха +23…+25 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 августа, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью 15...17 градусов, местами до 13, днем 26... 28. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.