Высокая вероятность грозы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 июля, город останется в зоне противоборства циклона над Скандинавией и барического максимума над востоком ЦФО. В такой ситуации в атмосфере над регионом сохранится неустойчивость, которая вместе с активным дневным прогревом, во второй половине дня местами, преимущественно в западной половине региона, вызовет образование очагов кучево-дождевой облачности, и локальных грозовых дождей.
«Температура воздуха +29…+31°, в Ленинградской области +27…+32°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В понедельник в середине дня местами кратковременный дождь, гроза, ночью +18…+20°, днем +29…+31°», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 19... 21 гр., местами до 16 гр., днем 29... 31 гр., в прибрежных районах местами до 27 гр. Атмосферное давление существенно не изменится.
Комментарии (0)