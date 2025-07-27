Высокая вероятность грозы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +29…+31°, в Ленинградской области +27…+32°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В понедельник в середине дня местами кратковременный дождь, гроза, ночью +18…+20°, днем +29…+31°», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 19... 21 гр., местами до 16 гр., днем 29... 31 гр., в прибрежных районах местами до 27 гр. Атмосферное давление существенно не изменится.