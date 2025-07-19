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Петербургу дадут казначейский кредит на строительство курорта в Горской

Один из объектов, который построят за счет средств, выделенных федеральным центром — канализационный коллектор Горская — ТКК Конная Лахта.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В данный момент власти Петербурга уже получили предварительное согласование на предоставление федеральных средств от министерства строительства и ЖКХ, министерства экономического развития и министерства финансов РФ.

«По поручению Президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» ведем работу по федпроекту «Пять морей и озеро Байкал» с общим объемом финансирования на все проекты до 2030 года – 103 млрд рублей. Отмечу, что на сегодня требуется приоритизация объектов, будем устанавливать очередность проектов, тем более что есть поручения Президента», – отметил вице-премьер Дмитрия Чернышенко.

Губернатор отметил, что в Генеральный план Северной столицы внесены все изменения, необходимые для создания нового туристического кластера в Горской. Утверждена документация по планировке территории в границах проекта. Подготовлены предложения по корректировке Правил землепользования и застройки Петербурга.

Искусственное озеро, система островов и маяки: ранее мы рассказывали что планируют создать в туристическом кластере «Горская».

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