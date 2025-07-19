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Тепло и солнце остаются в Петербурге: вот прогноз синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 19 июля, синоптическая ситуация в городе будет формироваться гребнем антициклона, вытянувшегося с востока. В регионе сохранится преимущественно солнечная, сухая и по-летнему теплая погода.

ANGH/shutterstock

«Температура воздуха +26…+28 градусов, в Ленинградской области +24…+29. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье без осадков, ночью +16…+18, днем +26…+28», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 июля, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 16... 18 градусов, днем 26... 28. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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