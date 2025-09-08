Керамическая империя Villeroy & Boch: история производства и приключения волонтеров «Гэнгъ» — от коров за гипсокартоном до склада в ванной комнате

Забавно: в мраморной купели великокняжеской ванны нашлась шелуха от семечек. Не помню, у кого именно я еще в детстве прочитала, что после 1917 года улицы в городе покрылись толстенным слоем шелухи, но мне всегда казалось, что это художественный образ (доказательство, что это не вымысел, приводила ранее). И вот тебе подтверждение — шелуха в ванной комнате дворца!

Раньше Елена мечтала. Теперь она строит планы: отреставрировать комнату и показывать ее на экскурсиях, хотя вообще-то уже и сейчас порой можно туда напроситься. Такие интерьеры нельзя прятать. И таких сотрудниц тоже.

Есть у меня еще одна история о наследии архитектора Максимилиана Месмахера — о даче, которую в 1902 году он построил для своего брата Георга в Парголове, в Шуваловском парке, 13А. Мне повезло помочь собственнице дачи начать реставрацию. Она не могла сделать этого два года, и из-за этого наши дорогие общественники развернули травлю.

Здание — памятник архитектуры, единственная дошедшая до нас в оригинальном виде деревянная постройка Максимилиана Месмахера, — никто не хотел брать даже за совсем скромную сумму, ведь было ясно, что в его реставрацию надо вложить в несколько десятков раз больше. А купить и не реставрировать нельзя, закон в этом смысле однозначен. И тут в декабре 2020 года дом покупает блогерка и предпринимательница Рада Русских. Общественность возбудилась: «Да что она понимает? Снесет, ей нужна только земля», — писали не сведущие в охране памятников люди. Краеведы соревновались в колкостях, смеялись над Радой, и даже неофициальный канал Комитета по охране памятников в телеграме нет-нет да и публиковал грубые посты на тему внешнего вида Рады и ее намерений (позор, конечно). Я запаслась терпением, наблюдала со стороны. Два года казалось, что ничего не происходит.

Вдруг поздней осенью 2022 года во время отвлеченной беседы Рада попросила посоветовать надежного подрядчика, ведь все, с кем она работала до этого, не справились. Я написала человеку, в чьем профессионализме и любви к сложным проектам уверена, и уже через пару недель познакомила их. По состоянию на март 2023 года в доме полностью закончены противоаварийные работы — до этого дом надо было обследовать, написать и защитить проект работ в КГИОПе. Теперь Рада и подрядчик — реставрационная компания «Интеф» — разрабатывают проект реставрации и приспособления дачи под современное использование.

Рада уже вложила в дом в 30 раз больше денег, чем потратила на его покупку, потому что для нее оказалось важно сохранить буквально все, что в доме до нашего времени дожило. А это дело дорогое — дешевле и проще выпотрошить дом и сделать все из новых материалов. Я уверена, что с профессионализмом «Интефа» и энергией Рады наперевес дом сможет простоять еще век. Иногда помочь случиться хорошему делу не сложнее, чем написать очередной злой пост или комментарий.